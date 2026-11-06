I posti letto dell’Osservazione Breve Intensiva del Brotzu aumentano, passano da 6 a 14.

Lo afferma la direzione generale dell’Arnas Brotzu, che smentisce quanto affermato dal consigliere FdI Fausto Piga: «Altro che smantellamento, è un potenziamento del servizio» quello previsto dal progetto organizzativo, che prevede un «incremento significativo» dei posti letto, più che raddoppiati. Posti letto a cui si aggiungeranno anche i 6 della Terapia Intensiva Pediatrica.

«L’intervento – spiega l’azienda - si inserisce in un percorso di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza, finalizzato a migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti, ottimizzare i percorsi assistenziali e garantire una maggiore disponibilità di posti dedicati all’osservazione e alla gestione clinica dei pazienti che necessitano di un periodo di monitoraggio prima della definizione del percorso di cura».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata