Una 26enne di Monserrato ha denunciato di essere stata molestata nella notte tra ieri e oggi, mentre rientrava a casa con un'amica dopo una passeggiata serale. I fatti sarebbero avvenuti in via Vitruvio.

«A un certo punto questo individuo mi ha palpato. Ci siamo girate entrambe e siamo rimaste scioccate», racconta L.M., che parla di un uomo «alto circa un metro e ottanta, molto magro, con capelli scuri e vestito di nero». Dopo essere stato scoperto, avrebbe accelerato il passo riuscendo poi a far perdere le proprie tracce. Nelle ore successive la 26enne ha sporto denuncia alle forze dell'ordine.

«Era inquietante, spero che riescano a identificarlo. È scioccante che anche a Monserrato possano succedere cose simili», afferma. Sono già in corso gli accertamenti. «Abbiamo iniziato a salvare e verificare le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona», spiega il comandante della Polizia locale Mauro Soru. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire i movimenti dell'uomo segnalato dalla giovane.

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