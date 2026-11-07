Allarmi bomba sui voli, paura anche tra i viaggiatori sardi: «Vogliono spaventarci»Preoccupazione per i ripetuti casi anche all’aeroporto di Elmas. Gli psicologi: «Azioni destabilizzanti che creano insicurezza»
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Non sono giorni tranquilli per chi vola, con gli allarmi bomba che diventano sempre più numerosi nei cieli europei. Il confine tra ansia e paura è labile nella zona partenze dell’aeroporto di Cagliari-Elmas.
«C’è paura, questi allarmi condizionano la nostra quotidianità», dicono molti viaggiatori. E gli esperti analizzano le ripercussioni delle minacce: «Si tratta di azioni destabilizzanti che creano insicurezza».
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