West Nile, un altro decesso a Oristano: è il quarto da inizio annoLa Asl: «I contagi accertati sono ventisette. Necessario continuare con le misure di prevenzione contro le zanzare»
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«È deceduta ieri una persona ultrasettantenne, con altre patologie pregresse, che aveva contratto il virus della Febbre del Nilo e che era ricoverata all’ospedale San Martino di Oristano da circa una settimana. Sale così a quattro il numero dei decessi causati dalla West Nile in provincia di Oristano nel 2026, mentre il numero di casi di contagio accertati è di ventisette persone».
Lo comunica la Asl di Oristano, in una nota.
«Ricordiamo ancora una volta le misure di prevenzione e protezione dal virus: evitare i ristagni d’acqua, schermare le finestre con zanzariere, utilizzare spray repellenti quando si è all’aperto, in particolare all’imbrunire, quando sono più attive le zanzare, insetti che veicolano il virus», spiega la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria Maria Valentina Marras.
«Continuiamo a proteggerci e proteggere in particolare le persone
anziane e fragili - è l’appello della direttrice Grazia Cattina – Non smettiamo di adottare scrupolosamente le precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara».
(Unioneonline)