I sindaci dei Comuni di Ollastra, Siamaggiore e Bauladu hanno scelto di comune accordo quale segretario titolare della nuova segreteria comunale convenzionata iGianni Sandro Masala, che fino allo scorso 31 agosto prestava servizio presso il Comune di Santa Giusta.

La nomina è stata formalizzata con decreto n. 7 del 10 settembre 2026 del sindaco di Ollastra, comune capofila della convenzione e avrà decorrenza dal 16 settembre.

Masala, che già presta servizio nei tre Comuni in qualità di segretario comunale reggente dallo scorso 1 settembre, ha iniziato la propria attività di segretario comunale nel 1999 e, da allora ha ricoperto l’incarico di segretario comunale in diverse sedi, compresi due tra i comuni più importanti della provincia, Cabras e Santa Giusta.

«La scelta - affermano Osvaldo Congiu, sindaco di Ollastra, Davide Dessì, sindaco di Siamaggiore e Ignazio Zara, sindaco di Bauladu - è ricaduta su un professionista in grado di rispondere alle esigenze amministrative dei tre comuni convenzionati, con una notevole esperienza specifica in ambito comunale ed una professionalità riconosciuta da

tutte le amministrazioni dove ha prestato servizio nel corso degli anni».

I tre primi cittadini, che formulano al nuovo segretario i migliori auguri di buon lavoro, si dicono certi che la presenza in servizio di Masala garantirà un clima di proficua collaborazione tra gli amministratori ed il personale dei tre enti per lo svolgimento dell’attività amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi di mandato delle amministrazioni.

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