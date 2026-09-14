Una vita nella sanità sarda, tra ricordi personali, professione e trasformazioni che hanno segnato oltre mezzo secolo di medicina nell’isola. È il filo conduttore di “Volevo essere l’ingegner Carta. La storia di un direttore sanitario”, il libro di Franco Meloni, pubblicato nel 2026 da Edes Editrice, che venerdì arriva a Oristano.

L’appuntamento è alle 17.30 in biblioteca, dove l’autore presenterà il volume dopo le tappe di Cagliari e Carbonia. Un ritorno significativo per Meloni, che ha legato parte della propria esperienza professionale anche alla città, ricoprendo il ruolo di direttore sanitario della Casa di cura Madonna del Rimedio. All’incontro porterà i saluti istituzionali il sindaco Massimiliano Sanna. Con Meloni dialogheranno la giornalista Emanuela Zoncu e Antonio Masala, collaboratore de L’Unione Sarda.

Medico, dirigente e politico, Meloni ripercorre una carriera ai vertici di importanti strutture sanitarie dell’isola, dal Brotzu al Policlinico universitario di Monserrato. Nel libro ci sono ospedali, università, riforme e innovazioni, ma soprattutto le persone e gli incontri che hanno accompagnato il suo percorso.

Ne emerge il ritratto di una Sardegna che in diverse fasi ha saputo esprimere esperienze di avanguardia e professionalità di rilievo anche a livello nazionale. Il racconto mantiene però un tono personale e ironico, tanto che l’autore arriva a definirsi «discretamente presuntuoso».

C’è poi un legame concreto tra il libro e uno dei progetti a lui più cari: il Centro A18 Fondazione per l’autismo di Selargius. Meloni ha deciso infatti di destinare alla struttura tutti i proventi della vendita del volume. Il libro diventa così anche uno strumento per sostenere il Centro, nato per offrire servizi e percorsi dedicati alle persone con autismo e alle loro famiglie.

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