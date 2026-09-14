Fino al 13 ottobre 2026 è possibile accedere al contributo “Mi prendo cura”, il sostegno della Regione Sardegna destinato alle persone con disabilità gravissime e alle loro famiglie. La domanda per il rimborso delle spese sostenute nel primo semestre dell’anno può essere presentata online a partire da oggi. Per le spese del secondo semestre, invece, le richieste potranno essere presentate dal 7 gennaio all’8 febbraio 2027.

Il contributo può arrivare fino a 2.000 euro per l’intera annualità, con un tetto di 3.000 euro per le persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sclerosi, nei limiti delle risorse disponibili. L’importo viene comunque stabilito anche in base alla situazione economica della famiglia, attraverso l’ISEE sociosanitario.

Il sostegno è rivolto innanzitutto a chi ha già un progetto “Ritornare a casa Plus” attivo. In questo caso può servire per pagare assistenza professionale aggiuntiva, medicinali, integratori, ausili e protesi prescritti dal medico ma non garantiti dal Servizio sanitario o da altri contributi pubblici, oppure le spese per elettricità e riscaldamento non coperte da altre agevolazioni.

Può fare domanda anche chi ha presentato una richiesta per un nuovo progetto “Ritornare a casa Plus” e aspetta da più di 30 giorni l’attivazione: in questo caso il contributo serve a coprire i servizi professionali di assistenza alla persona nel periodo di attesa.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Sicare. Per informazioni e aiuto nella compilazione è possibile rivolgersi all’Informacittà del Comune di Oristano.

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