Nomi diversi ma stesso talento, impegno e capacità di essere protagoniste nella società. Nasce con questo spirito il Premio Eleonora d’Arborea, iniziativa della Pro Loco guidata da Ilaria Canu, in collaborazione con il Comune di Oristano, che mercoledì 16 settembre, alle 21, porterà in piazza Eleonora una serata dedicata alle eccellenze femminili della Sardegna.

Il premio nasce dalla nuova visione del Consiglio direttivo della Pro Loco e assume un significato particolare anche per la storia dell'associazione, che per la prima volta è guidata da una donna. L'obiettivo è costruire un appuntamento destinato a crescere nel tempo, capace di valorizzare figure femminili che, attraverso il lavoro e il talento, hanno contribuito alla crescita della comunitàe rappresentano esempi significativi per l'intera Sardegna.

La scelta di Eleonora d’Arborea come figura ispiratrice non è casuale: la giudicessa è uno dei

simboli più forti della storia sarda. Sono quattro le premiate, individuate in altrettanti settori: sport, cultura, sociale e spettacolo.

Per lo sport il riconoscimento va a Maddalena Spanu, atleta di wing foil, protagonista ai massimi livelli internazionali, medaglia d’argento ad agosto ai Mondiali di Formula Wing di Istanbul.

Per la cultura premio a Silvia Orrù, presidente dell’Ente Concerti Alba Pani Passino, per il suo impegno nella promozione e nella diffusione della cultura musicale.

Per il sociale il riconoscimento va a Francesca Marras, responsabile del Centro Antiviolenza Donna, per l'attività svolta a sostegno delle donne nella prevenzione e contrasto della violenza.

Il premio per lo spettacolo andrà a Maria Giovanna Cherchi, una delle voci più rappresentative della musica sarda, per il percorso artistico e il contributo alla valorizzazione della cultura sarda.

La Pro Loco ha affidato la presentazione e la regia della serata al regista Folco Napolini che ritorna a Oristano dopo 13 anni. Nel corso della sua attività aveva già legato il proprio nome alla cittàattraverso produzioni e iniziative: dallo spettacolo Phoinikes alla Vita in Diretta di Rai Uno, fino ai film girati in Sardegna, tra cui Dolmen, Il Canto delle pietre e La voce dell’anima, dedicato ad Andrea Parodi.

Il programma della serata accompagnerà la consegna dei premi con momenti di teatro, danza emusica. L'attrice Isabel Russinova proporrà un monologo dedicato alla figura di Eleonora d'Arborea. Sul palco si esibiranno anche Leonarda Catta per la danza e Manuel Rossi Cabitza e Vincenzo Viceversa per la musica.

«Il Premio Eleonora d’Arborea rappresenta un’iniziativa che valorizza il ruolo e il protagonismo delle donne e che, allo stesso tempo, richiama una delle figure più importanti della nostra storia – sottolinea il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna –. Eleonora d’Arborea continua a essere un simbolo della città e della Sardegna, di capacità, autorevolezza e lungimiranza. È significativo che questo nuovo appuntamento nasce a Oristano e che scelga di mettere al centro quattro donne che, attraverso percorsi diversi, si sono affermate nello sport, nella cultura, nel sociale e nello spettacolo. Ringrazio la Pro Loco per aver ideato e organizzato questa iniziativa e tutti coloro che contribuiranno a rendere speciale la serata. L’auspicio è che il Premio possa crescere negli anni e diventare un appuntamento riconoscibile nel calendario culturale della città e dell’intera Sardegna».

«Con il Premio Eleonora d’Arborea vogliamo dare vita a un appuntamento che sappia raccontare le donne attraverso le loro storie, il loro talento e il loro impegno – sottolinea Ilaria Canu, Presidente della Pro Loco –. Abbiamo scelto quattro protagoniste che rappresentano ambiti diversi ma accomunate dalla capacità di distinguersi e contribuire alla crescita della nostra comunità. La serata sarà un intreccio di storie, cultura, spettacolo e identità, nel nome di una figura che continua a rappresentare la forza e la modernità della Sardegna, con l'auspicio che questa prima edizione possa diventare il punto di partenza di un evento importante per Oristano e per tutta la Sardegna».

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