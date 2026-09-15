Il Settembre oristanese incontra la solidarietà. Sabato 19 e domenica 20 settembre la città sarà animata da “Settembre Oristanese – Volare Donando”, iniziativa promossa dall’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, con il sostegno del Comune di Oristano e la collaborazione di associazioni e artisti.

Si parte sabato alle 21 con l’esibizione della scuola di danza Sylphide di Villaurbana, seguita dalla spettacolare calata dei volontari di Super Eroi Acrobatici dalla Torre e dallo spettacolo Night Glow, con la mongolfiera illuminata a fare da protagonista.

Il momento centrale sarà però domenica 20 settembre, al Parco sportivo di Torangius, dove dalle 8 alle 13 sarà possibile partecipare alla raccolta straordinaria di sangue con l’autoemoteca dell’Avis provinciale di Sassari. Non serve prenotazione. La mattinata sarà pensata anche per le famiglie: dalle 9 alle 11.30 i bambini potranno provare l’emozione di un volo vincolato in mongolfiera. Sarà inoltre presente un banchetto per la raccolta fondi destinata alla Casa Famiglia dell’Ospedale.

«Chi arriva dona un pochino di sé, ma può fare davvero tanto per qualcun altro», sottolinea Daniele Rocchi, presidente dell’associazione Donatori Nati Polizia di Stato, che invita cittadini, amici e famiglie a partecipare. L’obiettivo è trasformare una domenica di festa in un gesto concreto: perché nel settembre oristanese, questa volta, volare significa anche donare.

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