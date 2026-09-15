Pompu, attivo il nuovo canale Telegram ufficiale del ComuneNei giorni scorsi, il Comune di Pompu ha attivato una nuova modalità di comunicazione con i cittadini
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È nato il canale Telegram dell’ente, gratuito, che permetterà all’amministrazione comunale di essere più vicina ai propri cittadini.
Un nuovo passo avanti nel percorso di innovazione del Comune, che darà l’opportunità alle persone di ricevere, in modo veloce e sicuro, direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, le notizie che riguardano la comunità, comunicazioni di sicurezza, avvisi, allerte meteo e informazioni in tempo reale.
Tra questi servizi, anche i bollettini ufficiali della Protezione Civile della Sardegna, pubblicati sulle piattaforme istituzionali dell’ente per garantire la massima sicurezza sul territorio in caso di emergenza.
Per iscriversi alla pagina Telegram del Comune di Pompu, basta installare l’App, cercare il nome del canale (@comunedipompu) e unirsi al canale. Il servizio è gratuito, totalmente riservato e liberamente attivabile dai cittadini. Il nuovo servizio Telegram va ad aggiungersi al sito istituzionale e ai canali social, gli altri canali ufficiali del Comune.