Palmas Arborea, oggi scadono le iscrizioni al servizio di animazione e alla ludotecaRichieste online sul sito del Comune
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Scadono nella giornata di oggi, le iscrizioni al Servizio di Animazione per minori e alla Ludoteca invernale pensata dal Comune di Palmas Arborea.
Entrambi i servizi sono rivolti ai bambini residenti e non, frequentanti la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria di Palmas Arborea.
Le attività si svolgeranno nei locali della ludoteca comunale. Il servizio verrà erogato per un giorno la settimana, con orario dalle 16 alle 19. Il giorno dedicato al servizio verrà stabilito nelle prossime settimane, in base alle preferenze indicate dalle famiglie in fase di iscrizione.
Le richieste si potranno effettuare entro la mezzanotte di oggi, martedì 15 settembre, attraverso il form online presente nel sito istituzionale del Comune.