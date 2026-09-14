I volontari della Croce Rossa salutano Riola. Da pochi giorni, ricevono le chiamate dalla sede di Narbolia, che li ospita gentilmente. Il responsabile Marco Mocci spiega cosa è accaduto: «La sede che ci aveva concesso il Comune di Riola, a ridosso della struttura che abbiamo utilizzato per tantissimi anni e dove si stanno svolgendo i lavori per la realizzazione di un silo nido, purtroppo non andava bene. Sia per problemi sanitari, a causa di alcuni problemi nel bagno, sia per motivi ambientali, tanto da rendere necessario individuare una soluzione alternativa».

Ma non solo. Ci sono stati problemi anche per i mezzi: «I veicoli del cantiere che transitano e si fermano, legittimamente, per poter operare all’interno della struttura, costituiscono un impedimento alle reciproche operazioni - spiega Mocci - A questo si aggiunge il problema della polvere che si deposita sui mezzi di soccorso che devono essere mantenuti costantemente puliti. Tutto questo ci dispiace, anche perché la nostra sede era utilizzata non solo dai nostri volontari, ma anche per organizzare i corsi di formazione e aggiornamento».

L’associazione lancia quindi un appello alla comunità:« Qualora qualcuno avesse delle proposte, delle idee o degli spazi idonei per il posteggio dei veicoli, è pregato di contattarci senza esitazione. Se ci sono sedi disponibili, siamo disposti a pagare. Questa vuole essere un’informazione per l’intera collettività, senza voler in alcun modo fomentare un clima di negatività».

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