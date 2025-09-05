Diciassettesimo caso di Febbre del Nilo diagnosticato nell’Oristanese.

Una donna di 72 anni del Campidano di Oristano è risultata positiva al virus della West Nile. Ricoverata al San Martino, è stata già dimessa e ha fatto rientro a casa.

Il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione della donna per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.

Dodici al momento le persone ricoverate in diversi ospedali per la Febbre del Nilo, altre cinque persone, compresa la 72enne, sono state dimesse.

