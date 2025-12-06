Si chiama “A Scuola di Cittadinanza”, l’iniziativa promossa dall’assessorato regionale della Pubblica istruzione, con il patrocinio della Provincia di Oristano ed in programma martedì 9 dicembre. L’evento, dedicato alla cittadinanza attiva e all’accesso ai programmi europei di mobilità giovanile come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, prevede due momenti distinti. La mattina, dalle ore 9, al Teatro Garau con gli studenti delle scuole, nel pomeriggio, dalle 15.30, al Consorzio Uno presso il Chiostro del Carmine e un confronto informale tra giovani, amministratori, operatori e testimoni.

L’iniziativa intende favorire il dialogo diretto tra istituzioni e nuove generazioni, creando uno spazio di scambio su temi cruciali per il futuro del territorio. Paolo Pireddu, Presidente della Provincia di Oristano, ha sottolineato il valore delle Consulte giovanili e delle esperienze europee di mobilità: «Sono strumenti preziosi per aprire nuove opportunità e ampliare gli orizzonti delle nuove generazioni».

Antonio Iatalese, Consigliere provinciale con delega alle politiche giovanili, evidenzia invece come l’appuntamento rappresenti un tassello del percorso avviato dall’ente: «La partecipazione attiva dei giovani è fondamentale – osserva- per comunità più consapevoli e inclusive. Stiamo investendo nella Consulta Giovani Provinciale e proseguendo con progetti come Disperdiamoci e Disperdiamoci 2, per valorizzare idee ed energie dei ragazzi».

