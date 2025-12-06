Oristano, torna il progetto “Un dono per gli anziani”La solidarietà al centro delle attività della Consulta Giovani cittadina
Oristano ha rimesso al centro la solidarietà. E la giornata di ieri ha segnato l’avvio concreto di due iniziative che puntano dritte al cuore della comunità: un Natale capace di tendere la mano a chi spesso resta ai margini, gli anziani delle RSA e i bambini della città.
La Consulta Giovani, con il supporto dell’assessorato comunale alle Politiche giovanili, ha riaperto le porte di “Un Dono per gli Anziani”, il progetto che raccoglie i piccoli desideri degli ospiti delle RSA e li affida alla città. Ieri il punto di raccolta di Palazzo Paderi (angolo piazza Eleonora / via Carmine) ha ripreso vita, e oggi prosegue con le consegne dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le prossime aperture saranno l’11, il 16 e il 17 dicembre con gli stessi orari; il 12 e il 13 dicembre solo nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.
Intanto è partita anche la raccolta dei giocattoli rigenerati destinati a scuole, ludoteche e associazioni cittadine, organizzata insieme a Rotaract Oristano e all’associazione Iscra. Anche qui il via è scattato ieri e oggi si replica a Palazzo Paderi, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Le ulteriori date: 11, 16 e 17 dicembre (stessi orari), mentre il 12 e 13 dicembre il punto sarà aperto solo nel pomeriggio, dalle 17 alle 19. Due percorsi paralleli, un messaggio unico: Oristano vuole un Natale che non si limiti alle luci, ma illumini le persone. Un invito a esserci davvero, con un dono, un giocattolo, un gesto che scalda più di qualsiasi addobbo.