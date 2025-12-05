Tutto pronto a Marrubiu dove si rinnoverà “Sa Paschixedda Marrubiesa”, la rievocazione storica che sabato 6 e domenica 7 dicembre grazie a centinaia di figuranti trasporterà il paese indietro nel tempo, per rivivere i giorni di Natale di un secolo fa. L'iniziativa, è organizzata dal Comune di Marrubiu, dal Comitato Paschixedda Marrubiesa e dalla Pro Loco, con l'obiettivo di tutelare le tradizioni, promuovere usi e costumi, valorizzare l'artigianato e le produzioni enogastronomiche tipiche.

«Siamo uniti al quinto anno di questa originale manifestazione – sottolinea il sindaco Luca Corrias – una vera e propria rievocazione storica che vede tutta la comunità e le tante associazioni entusiaste nel riscoprire i costumi e le usanze dei propri avi. È un'operazione culturale che consente altresì di valorizzare il nostro centro storico».

Secondo la tradizione, il giorno di Natale era talmente sentito da essere definito “Paschixedda”, cioè piccola Pasqua. Tra i momenti più importanti vi era “Sa nott'e xena”, la notte del 24 dicembre, celebrata con rituali e pietanze tramandate di generazione in generazione. Lungo il percorso della manifestazione verranno riproposte scene di vita quotidiana della Marrubiu di un tempo, accompagnate da musica tradizionale e dalle esibizioni del Gruppo Folk Santa Mariedda.

Il momento conclusivo sarà il presepe vivente, con il falegname Giuseppe che si recherà dalla sua Maria. «Questo evento- evidenzia il presidente della Pro Loco Tonio Scanu – rappresenta un'importante occasione per valorizzare il patrimonio storico-culturale del paese, promuovere le tradizioni, l'artigianato, le eccellenze locali e risvegliare il senso di comunità e l'identità del nostro territorio». La prenderà il via venerdì 5 dicembre con la consegna de su Bandu a su Bandidori manifestazione . Sabato 6 dicembre, dalle 16.30, spazio a Sa Paschixedda de is pippiusu, giochi e laboratori tradizionali per bambini, mentre alle 18.30 si terrà Abetendi Paschixedda, evento ricco di buon cibo, musica e spettacolo a cura di Armonia Sarda.

Domenica 7 dicembre sarà la giornata clou: dalle 9.30 attività tradizionali e laboratori, alle 11.15 la rievocazione dell'arrivo dei coloni veneti diretti ad Arborea, alle 12.30 pranzi tipici e spettacoli. Nel pomeriggio, alle 15, spazio al Trasferimentu de S'Arroba de Sa Sposa, alle 16 Su Paliu, alle 17.30 la rassegna folk e alle 18 il presepe vivente. La serata si chiuderà con il concerto di Maria Luisa Congiu, dalle 19.30. Un programma ricco e articolato, che intreccia cultura, tradizione e spettacolo, trasformando Marrubiu in un palcoscenico a cielo aperto. Sa Paschixedda Marrubiesa non è solo una festa, ma un vero viaggio nella memoria collettiva, con la direzione scientifica seguita dall'assessore alla Cultura Luca Pompianu.

