Gran finale per la rassegna cinematografica “Leggere gli eventi vicini e lontani… e viceversa”, organizzata dal CEAS Don Deodato Meloni e dal Laboratorio di Antropologia Visuale di Sassari della Società Umanitaria-Cineteca Sarda.

Docufilm provenienti da tutto il mondo incentrati sulla sostenibilità ambientale e le buone pratiche per vivere in armonia ed equilibrio con la natura nell’ambito del progetto “Azioni resilienti” 2024-25.

Domani domenica 7 dicembre La giornata si aprirà alle 15 con la visita all’arboreto di Funtana Longa: alberi della Biblioteca immersiva del Montiferru, per conoscere da vicino l’albero sacro Araucaria con Gabriella Belloni e Stefano Pani.

Due ore dopo, alle 17, la proiezione di due documentari nella sala dell’Antica Dimora del Gruccione: Sementes, storia dei piccoli agricoltori brasiliani custodi dei semi autoctoni e della biodiversità, del regista brasiliano Marcelo Engster. Quindi il docufilm "Anum Lawenche", che racconta il profondo legame della comunità cilena Mapuche con l’Araucaria, albero sacro che nutre il corpo e la memoria, del filmmaker cileno Jota Loyola Crovetto. La serata proseguirà poi con il momento conviviale accanto al calore del camino.

