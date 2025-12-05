Cesti natalizi con dentro regali tutti da gustare, alla riscoperta della stagionalità. E poi laboratori e degustazioni.

Anche per il Natale 2025 i mercati di Campagna Amica della Sardegna diventano il cuore pulsante delle feste, unendo gusto, tradizione e comunità. Per tutto il mese di dicembre, i produttori porteranno nelle piazze e nei mercati coperti il meglio delle eccellenze agricole.

A Oristano l’appuntamento è nel piazzale San Martino il prossimo 11 dicembre: il riso e le verdure di stagione si uniranno grazie allo chef Paolo Canu durante uno showcooking dedicato alle ricette invernali. Il 18 dicembre invece sarà la volta del cavolo con un laboratorio e una degustazione.

Ad Abbasanta il 12 dicembre, in piazza della Vittoria, il laboratorio "Agrumi, degustazioni e spremute". Infine di nuovo ad Oristano, il 24 dicembre, con il laboratorio Casizzolu e Trizza a cura dell’azienda Solene.

© Riproduzione riservata