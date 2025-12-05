«Vacciniamoci contro l’influenza stagionale per trascorrere festività serene e in salute». È il nuovo l’appello della direzione generale e del dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano, che invitano le persone che non lo avessero già fatto, in particolare gli ultrasessantacinquenni, le persone con patologie croniche e chi sta loro più vicino (caregiver), a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.

Ma c’è una novità. La Asl, per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, organizza sul territorio degli Open day vaccinali. Nel distretto di Oristano l’open day vaccinale è quotidiano: è possibile presentarsi direttamente nella sede di via Carducci, 35, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 17. Un altro open day vaccinale si terrà a Uras mercoledì 10 dicembre presso i locali delle ex scuole (via Roma, 9), grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale cittadina che metterà a disposizione la struttura. Le vaccinazioni verranno effettuate dagli operatori del servizio di Igiene pubblica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

L’evento è rivolto in particolare ai cittadini residenti nei comuni del terralbese (Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras), ma aperto a tutte le persone che volessero essere vaccinate.

Sempre mercoledì 10 dicembre si svolgerà l’open day vaccinale a Ghilarza, presso l’auditorium comunale, dalle 9.30 alle 18 anche qui in collaborazione con l’amministrazione comunale cittadina. Invitati a partecipare sono in particolare gli abitanti dei comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu. Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso, ma aperto a tutte le persone che volessero essere vaccinate. In entrambi i casi, non sarà necessario prenotare: le persone saranno vaccinate in ordine di arrivo. Occorrerà portare con sé la tessera sanitaria e non avere sintomi influenzali in corso.

«Con gli open day – spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – puntiamo a offrire un'ulteriore possibilità a quella fetta di popolazione che non è riuscita ancora a vaccinarsi. Ricordiamo che proteggersi dall’influenza stagionale è importante in particolare per i pazienti sopra i 65 anni e per le persone con patologie. Inoltre, questo è il periodo più adatto a vaccinarsi, per arrivare protetti alle festività natalizie, periodo in cui l’intensificarsi degli scambi sociali favorisce una maggiore circolazione del virus, rendendoci più vulnerabili e soggetti a possibili contagi».

© Riproduzione riservata