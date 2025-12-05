Nureci, schianto mortale sulla statale 442: due auto coinvolteLa vittima è un anziano del paese: si chiamava Antonio Dessì
Incidente mortale questa sera sulla statale 442 che collega Uras a Nureci.
Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbero rimaste coinvolte due vetture.
La vittima è un anziano di Nureci: si chiamava Antonio Dessì, noto Nino. Aveva 80 anni: era un autista in pensione.
Non sono ancora noti i dettagli sulla dinamica né il bilancio completo dell’incidente ma dalle prime indiscrezioni potrebbe essersi trattato di un frontale.
***Notizia in aggiornamento***
