Incidente mortale questa sera sulla statale 442 che collega Uras a Nureci.

Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbero rimaste coinvolte due vetture.

La vittima è un anziano di Nureci: si chiamava Antonio Dessì, noto Nino. Aveva 80 anni: era un autista in pensione.

Non sono ancora noti i dettagli sulla dinamica né il bilancio completo dell’incidente ma dalle prime indiscrezioni potrebbe essersi trattato di un frontale.

***Notizia in aggiornamento***

