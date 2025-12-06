“Bosa resiliente” è il titolo del progetto presentato dal comitato locale della Croce Rossa, nell’ambito del bando per l’annualità 2025 promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e condiviso dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa, di carattere sperimentale, è finalizzata al coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione di protezione civile dei Comuni, anche in forma associata. Ha un valore complessivo di 26 mila euro e sarà cofinanziata dal Comune.

La delibera approvata dalla Giunta Marras prevede che il contributo venga erogato solo in caso di effettivo riconoscimento del finanziamento nazionale.

La decisione dell’esecutivo nasce dalla volontà di rafforzare le attività di prevenzione dei rischi, promuovere esercitazioni e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e investire sulla sicurezza del territorio e sulla crescita della cultura della protezione civile.

L’accordo CRI–Comune si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a consolidare la capacità di risposta della comunità locale di fronte alle emergenze.

La compartecipazione comunale rappresenta un segnale concreto di sostegno al volontariato organizzato, riconosciuto come risorsa fondamentale per la gestione delle criticità e per la diffusione di buone pratiche di prevenzione. La scadenza del bando è fissata al prossimo 31 dicembre.

