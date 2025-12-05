Al via il lungo programma natalizio promosso da Comune, Pro Loco e Auser capace di coniugare tradizione, cultura e divertimento. L'8 dicembre sarà la giornata dei mercatini e dell'arrivo di Babbo Natale con il suo villaggio incantato, e la partenza della “Lotteria degli Scontrini”.

Il 13 dicembre spazio ai canti dei pastori e alle melodie della tradizione. Il 17 e il 19 dicembre tornano i laboratori per bambini e ragazzi, con attività dedicate alla creatività e alla decorazione dell'albero.

Il 20 dicembre sarà invece il momento della cultura, con la proiezione di un documentario che racconta la storia e l'identità del territorio.

La musica torna protagonista il 21 dicembre con un concerto natalizio che vedrà impegnata l'associazione corale di Berchidda. Il 22 dicembre i riflettori si accendono sulle scuole, con cori, recitate e uno spettacolo di giocoleria seguito dalla castagnata, mentre il 27 dicembre sarà dedicato ai bambini con cortometraggi natalizi.

Il nuovo anno si aprirà il 5 gennaio con il tradizionale “Tour dei Presepi” e un concerto corale che culminerà con la premiazione del concorso dedicato alle natività. Infine, per l'Epifania, chiusura con una commedia teatrale.

