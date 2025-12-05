San Vero Milis, più parcheggi e più chioschi (in legno) sul litoraleCi sono anche due nuove aree cani nel nuovo Pul approvato in consiglio comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le novità sono diverse: ci saranno più parcheggi, più chioschi, tutti in legno e sparsi nelle marine tra cui anche Capo Mannu, e due nuove aree cani attrezzate, che si aggiungono a quella già esistente a Is Benas. Sono solo alcune delle novità previste dalla variante al Piano di utilizzo dei litorali adottato dal Consiglio comunale di San Vero Milis. La delibera è stata approvata con nove voti favorevoli. Si è astenuto invece il consigliere di minoranza Antonio Chessa. Lo scorso 27 novembre è arrivata anche la pubblicazione sul Buras, ciò vuol dire che sono partiti i sessanta giorni utili per presentare le osservazioni in forma scritta. Come fa sapere il Comune guidato dal sindaco Luigi Tedeschi, chiunque può prendere visione della variante adottata: è stata pubblicata sul sito web istituzionale. Ma è anche a disposizione del pubblico all’ufficio Tecnico. Lo studio è stato curato dalla società Criteria.