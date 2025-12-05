Le novità sono diverse: ci saranno più parcheggi, più chioschi, tutti in legno e sparsi nelle marine tra cui anche Capo Mannu, e due nuove aree cani attrezzate, che si aggiungono a quella già esistente a Is Benas. Sono solo alcune delle novità previste dalla variante al Piano di utilizzo dei litorali adottato dal Consiglio comunale di San Vero Milis. La delibera è stata approvata con nove voti favorevoli. Si è astenuto invece il consigliere di minoranza Antonio Chessa. Lo scorso 27 novembre è arrivata anche la pubblicazione sul Buras, ciò vuol dire che sono partiti i sessanta giorni utili per presentare le osservazioni in forma scritta. Come fa sapere il Comune guidato dal sindaco Luigi Tedeschi, chiunque può prendere visione della variante adottata: è stata pubblicata sul sito web istituzionale. Ma è anche a disposizione del pubblico all’ufficio Tecnico. Lo studio è stato curato dalla società Criteria.

