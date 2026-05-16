La polizia di Stato di Oristano ha arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di violenza sessuale aggravata commessa ai danni di una minore. Il provvedimento è stato emesso a seguito della condanna definitiva divenuta irrevocabile dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione.

L'uomo deve ancora scontare una pena residua di due anni di reclusione. Nei suoi confronti è stata disposta anche l'interdizione dai pubblici uffici nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata, che verrà applicata al termine del periodo di detenzione.

I fatti risalgono al 2021, quando due minori erano state temporaneamente affidate dai rispettivi genitori all'uomo, amico di famiglia.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, l'uomo approfittando della situazione di affidamento e della presenza esclusiva di una delle minori, avrebbe abusato sessualmente della stessa.

L'uomo è stato rintracciato dagli investigatori delle Squadre Mobili di Oristano e Cagliari in un centro dell'hinterland oristanese. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Massama.

(Unioneonline)

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