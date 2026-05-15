Fino a qualche mese fa, diceva di voler passare la mano a qualcun altro, dopo due mandati da sindaco. Poi, però, visto che all'orizzonte non si intravedeva nessuno disposto a occupare la poltrona più ambita del Municipio, ha deciso di ricandidarsi nuovamente. L'attuale sindaco di Nurachi, Renzo Ponti, classe 1969, responsabile dell'Ufficio tecnico di Tramatza, si candida per la terza volta.

Gli basterà raccogliere il quorum per non togliersi la fascia tricolore e brindare assieme al suo gruppo che si presenta in parte rinnovato rispetto.

«Questa volta ho provato in tutti i modi a convincere i giovani del paese a presentare una lista - racconta - Ci sono stati anche diversi incontri. Ho offerto la mia collaborazione da esterno, ma nessuno ha accettato. Non per il lavoro da portare avanti, ma per il carico di responsabilità. Ma non sono nemmeno riuscito a convincerli a presentarsi come sfidanti, per loro sarebbe stata una gavetta e magari tra 5 anni avrebbero potuto governare il paese. A quel punto ho deciso di rimettermi in gioco con la stessa passione di sempre, ma anche con idee fresche e tanta voglia di guardare avanti. Vogliamo continuare a far crescere il nostro paese, ascoltando i bisogni di tutti».

Fanno parte della lista "Scelgo Nurachi" i consiglieri Alessio Pasqualini, Danilo Deidda, Domenico Lasiu, Enea Saba, Federico Lasiu, Gabriele Sardu, Ilaria Meloni, Ketty Tiana, Luigi Diego Dessì, Manuela Murru, Maurizio Lochi e Valentina Porchedda. Otto sono uscenti, quattro invece sono nuovi. L'obiettivo anche questa volta è quello di raggiungere il quorum: «Non è scontato riuscirci - spiega Ponti - Anche nel 2020 sono stato eletto con fatica».

Il gruppo vuole dare continuità alle iniziative positive già realizzate e di sviluppare nuovi progetti. Tra gli obiettivi, istituire il tempo pieno nelle scuole con l'introduzione del sabato libero, l'attivazione del "Taxi amico sociale" per accompagnare le persone sole agli appuntamenti sanitari e non solo, l'istituzione della figura dell'infermiere di comunità e l'aumento delle giornate ecologiche. Ma ci sono tre interventi che Ponti vorrebbe realizzare fortemente: «Vorrei istituire il Consorzio turistico territoriale in collaborazione con i Comuni limitrofi, per promuovere al meglio le eccellenze del territorio, realizzare un cimitero per animali nel pieno rispetto delle normative sanitarie e costruire una pista ciclabile tra Nurachi e Riola, lungo la 292».

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