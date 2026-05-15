La processione in onore di Sant’Isidoro, prevista questa mattina a Sedilo al termine della messa dedicata al santo protettore del mondo agropastorale, è stata rinviata a questa sera alle 18. La decisione è arrivata dopo un confronto tra il parroco don Maurizio Demartis e il Comitato, a causa della pioggia incessante che ha reso impossibile lo svolgimento del corteo religioso.

La celebrazione liturgica si è comunque tenuta regolarmente nella chiesa di San Giovanni, dove i fedeli hanno partecipato numerosi nonostante il maltempo. Presenti anche le tre bandiere, i cavalieri chiamati a guidare la prossima Ardia in onore di San Costantino.

Se la parte religiosa ha potuto mantenere il suo programma, ben diversa è la situazione delle manifestazioni civili. Tutti gli eventi previsti sono stati sospesi in segno di rispetto dopo il grave lutto che ha colpito Sedilo: la morte di una bambina nata da pochi giorni ha scosso profondamente l’intero paese. La decisione, condivisa tra amministrazione, comitato e parrocchia, vuole essere un gesto di vicinanza alla famiglia e un segno di sobrietà in un momento di dolore collettivo.

La processione di questa sera, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà inevitabilmente segnata da un clima più raccolto, ma rappresenterà comunque un momento di unione per Sedilo, che ancora una volta dimostra la propria capacità di stringersi attorno ai suoi cittadini nei momenti più difficili.

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