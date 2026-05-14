Un disoccupato oristanese è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Il 57enne è stato trovato con quasi un chilo di marijuana.

Da tempo i militari monitoravano i movimenti dell’uomo e ieri è scattata l’operazione culminata con l’arresto. Prima i carabinieri hanno effettuato una accurata perquisizione all’interno dell’abitazione trovando la marijuana e, secondo quanto emerso, anche le attrezzature solitamente utilizzate per confezionare le dosi.

La droga è stata subito sequestrata mentre l’uomo è stato fermato, il giudice poi ha disposto la custodia in carcere proprio alla luce della grossa quantità ritrovata a casa del disoccupato.

Domani davanti alla giudice Serena Corrias è prevista l’udienza di convalida dell’arresto del 57enne, assistito dall’avvocata Katia Ledda.

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