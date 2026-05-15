Incidente stradale attorno alle 11:30 sulla strada provinciale 11, nel territorio di Ula Tirso.

Un’auto guidata da una donna, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada. Sul posto l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura.

La donna è stata presa in carico dal servizio sanitario che ha provveduto al trasporto all'ospedale San Martino di Oristano per accertamenti.

(Unioneonline)

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