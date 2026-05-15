L’incidente
15 maggio 2026 alle 15:25
Ula Tirso, schianto sulla sp11: una donna in ospedaleSul posto soccorritori e vigili del fuoco
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Incidente stradale attorno alle 11:30 sulla strada provinciale 11, nel territorio di Ula Tirso.
Un’auto guidata da una donna, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada. Sul posto l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura.
La donna è stata presa in carico dal servizio sanitario che ha provveduto al trasporto all'ospedale San Martino di Oristano per accertamenti.
(Unioneonline)
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