Ricostruire, attraverso le immagini il volto urbanistico di Villaurbana, nel corso degli anni, da un punto di vista edilizio ed estetico. In questo salto verso il passato, l’amministrazione comunale di Villaurbana chiede la collaborazione della comunità: condividere il materiale fotografico per capire quale evoluzione ha avuto il paese nel corso dei decenni, scavando il più possibile nel passato.

Documentazione che sarà poi utile in futuro per poter programmare gli interventi di valorizzazione del patrimonio storico urbanistico. Gli abitanti possono collaborare fornendo agli uffici comunali materiale fotografico che ritrae l’aspetto delle case, delle vie e degli angoli della Villaurbana di un tempo. Un recupero utile per poter effettuare una ricostruzione su come si presentava il paese in passato, conoscere dettagli costruttivi e particolarità andate perse nel tempo. Un’iniziativa messa in campo a rafforzare una delle misure che rientrano all’interno del “Bando Borghi”, che prevede una rigenerazione sociale, culturale ed economica del paese secondo un modello green, ecologico e sostenibile.

«Per valorizzare il nostro paese – commenta il sindaco Paolo Pireddu – riteniamo sia necessario approfondire la conoscenza sulla sua storia e sulle sue caratteristiche. Vorremmo attivare nella popolazione un meccanismo virtuoso di recupero e ripristino dell’identità storica e abitativa, che potrà essere reso possibile anche attraverso contributi che il Comune metterà a disposizione nel prossimo futuro».

© Riproduzione riservata