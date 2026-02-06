l’incidente
06 febbraio 2026 alle 14:21
Paulilatino, camion carico di bombole gpl esce dalla carreggiata: intervengono i vigili del fuocoSquadre al lavoro per rimettere il mezzo pesante in sicurezza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Questa mattina un camion carico di bombole gpl – per cause ancora da accertare – è uscito parzialmente dalla sede stradale a Paulilatino. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta con il supporto dell’autogrù della centrale di Oristano.
Le operazioni sono durate alcune ore per rimettere il mezzo in sicurezza e garantire la circolazione.
(Unioneonline/v.f.)
© Riproduzione riservata