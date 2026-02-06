Questa mattina un camion carico di bombole gpl – per cause ancora da accertare – è uscito parzialmente dalla sede stradale a Paulilatino. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta con il supporto dell’autogrù della centrale di Oristano.

Le operazioni sono durate alcune ore per rimettere il mezzo in sicurezza e garantire la circolazione. 

