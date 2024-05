Tutto è pronto, a Villaurbana, per i festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro. In località “Trunconi” saranno 4 giornate di programma religioso e civile, organizzate dall’omonimo Comitato guidato dal presidente Federico Crobu, 19 anni. «È il terzo anno – commenta Crobu - che il comitato di giovani ragazzi organizza il falò. Siamo felici di invitare tutta la popolazione alla festa e alla processione di domenica».

Il primo appuntamento, religioso, questo pomeriggio, con la Santa Messa e il rinfresco nel piazzale della Chiesa. Venerdì, alle 18, per quel che concerne il programma civile, intrattenimento musicale e, dalle 23, Dj AleZeta. Sabato, alle 18, il via alla lunga serata con musica a cura del Comitato. Alle 21 la benedizione e accensione del falò in onore del Santo e, a seguire, spettacolo del gruppo etnico “Fantasias de Ballos”.

Da mezzanotte musica con Dj Diva e Dj Francesco Cossu. Domenica ultimo giorno di festeggiamenti; alle 17.30 la Santa Messa seguita dalla processione per le vie del paese. Alle 19 aperitivo con Dj Bob. Chiusura alle 22 con lo spettacolo comico “Bar Scraffingiu” di Alessandro Pili.

