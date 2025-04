Domani e domenica, a Villa Verde, tanti gli appuntamenti in programma, proposti dall’associazione “Palazzo d’Inverno” e dalla Biblioteca Gramsciana. Domani mattina, dalle 8.45 alle 12.45, ci sarà l'apertura al pubblico della Biblioteca Gramsciana e, in occasione dell’80esimo anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista, un doppio evento. Alle 10, “Vivo sono Partigiano! Lettura di Indifferenti dalla Città Futura”. Dalle 11.30 alle 12, “Sutri 17 Novembre 1943. La strage degli invisibili”, la storia di 18 giovani militari sardi catturati e uccisi, in località Montefosco, a Sutri, da reparti delle SS tedesche. Tra i 18 si salvò solo Rinaldo Zuddas, originario di Sardara, che riuscì a fuggire e a raccontare i tragici fatti. Nel pomeriggio, invece, ci si sposterà nel Centro di Produzione Culturale “Move the Box”, dove è previsto l’appuntamento con “Il Venditore di Fiabe”. Organizzato dall’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”, a partire dalle 17.30, un concerto dedicato ai bambini e non solo, curato da Gianluca Podda, alla chitarra, e Giusy Murgia, alla voce. Uno spettacolo che vuole essere un viaggio tra parole e suoni, dove le favole prendono una nuova vita attraverso la musica e i bambini diventano protagonisti. Domenica, invece, nella Biblioteca Gramsciana (oltre all’apertura dalle 8.45 alle 12.45), in occasione dell’88simo anniversario della morte di Antonio Gramsci, dalle 10 alle 10.30 l’appuntamento “Antonio Gramsci e il movimento anarchico nel periodo dell'Ordine Nuovo”. Dalle 11.30 alle 12, “Un albo illustrato sulla vita di Gramsci”, nel quale si parlerà di un esemplare raro custodito nella Biblioteca Gramsciana, una pubblicazione stampata presumibilmente nel 1947. Gli appuntamenti previsti nella Biblioteca Gramsciana, istituzione che raccoglie circa 10mila pubblicazioni sul pensatore alerese, saranno a cura di Giuseppe Andrea Manias, Direttore della struttura.

