Dopo l’incontro preliminare di fine dicembre a Baressa, comincia la fase operativa del progetto intercomunale dedicato agli over 50 che vede coinvolti, oltre al paese famoso per le mandorle, anche i centri di Baradili (capofila), Gonnosnò e Sini.

Sono aperte, infatti, le iscrizioni per partecipare alle attività presentate e pianificate nel corso dell’incontro di presentazione. Nello specifico, si potranno effettuare le adesioni per i seminari di alimentazione, salute e ginnastica per la mente, per i laboratori e attività di animazione e per le gite e le escursioni nel territorio.

Le schede di iscrizione sono disponibili negli uffici del Comuni aderenti e sui siti istituzionali degli enti.

