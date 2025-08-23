Preoccupazione crescente nel centro storico di Ghilarza, in particolare in Vico Diana, una delle stradine più antiche e strette del paese. Qui sorge un’area abbandonata da tempo, divenuta un deposito incontrollato di rifiuti e materiali vari. A denunciarlo sono soprattutto gli abitanti della zona, che parlano di un problema non più tollerabile.

“È un pericolo costante – raccontano alcuni di loro basta poco perché considerata anche l’erba secca possa e far scoppiare un incendio con conseguenze imprevedibili”. A farsi portavoce delle criticità sono soprattutto le persone anziane che vivono in via Cavalier Agus. Oltre al rischio fuoco, segnalano possibili danni ambientali dovuti al degrado e all’accumulo di rifiuti, che compromettono non solo la vivibilità ma anche l’immagine del paese.

“Abbiamo fatto diverse segnalazioni – spiegano – ma nessuno è intervenuto. Chiediamo che l’area venga bonificata e messa in sicurezza prima che accada l’irreparabile”.E non è l’unico problema. Sempre in via Cavalier Agus i cittadini lamentano un altro segno di incuria.

Davanti a una vecchia abitazione, già messa in sicurezza dai vigili del fuoco dopo l’abbattimento di un balconcino pericolante, da mesi sostano materiali e detriti che danno un’immagine poco decorosa a chi transita. I residenti chiedono interventi rapidi e concreti, convinti che la tutela della salute, della sicurezza e del decoro urbano debba essere una priorità per le autorità e per i proprietari delle aree e abitazioni in stato di abbandono.

