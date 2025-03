Prende il via, a Morgongiori, il progetto del Ceas, gestito dalla “Stria srls”, intitolato “Un Bene in Comune per il Clima”.

La scorsa settimana sono partite le fasi preliminari, con il primo incontro fatto con i portatori di interesse per la presentazione dell’idea.

Il progetto mira alla riqualificazione degli spazi verdi del CEAS Monte Arci, attraverso la realizzazione di un percorso tematizzato sui cambiamenti climatici integrati a quelli già esistenti. «Inoltre – sottolinea Giovanni Pischedda, responsabile di progetto - si svolgeranno attività di piantumazione con le scuole e la popolazione e acquisteremo altre essenze per integrare quelle già presenti». Un programma vasto di iniziative.

«Un’altra novità – prosegue Pischedda - sarà la costruzione dei cosiddetti “Bee hotel”, ovvero degli hotel per api solitari; costruzioni con vari elementi naturali per permettere alle api solitarie di trovare un giusto alloggio. Queste creature sono importanti per l'impollinazione dei fiori e per questo motivo sarà lasciato nel giardino un piccolo pezzo "incolto" che diventerà un luogo ideale per la didattica».

Le piantine e i “bee hotel” troveranno spazio all’interno del giardino del Ceas, nei luoghi opportuni al suo interno.

