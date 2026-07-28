Più spazio al commercio ambulante sul nuovo lungomare di Torregrande. Per l’estate 2026 le postazioni autorizzate salgono da otto a undici. La Regione ha pubblicato l’avviso per il rilascio delle concessioni demaniali, necessarie per occupare le aree lato spiaggia, e gli operatori interessati potranno presentare la manifestazione d’interesse entro il 3 agosto.

L’incremento degli stalli rappresenta la principale novità rispetto allo scorso anno. Le concessioni, valide fino al 30 settembre, riguardano le aree 12, 20 e 21 del lungomare Eleonora d’Arborea e sono rilasciate dal Demanio marittimo, quindi distinte dalle ordinarie autorizzazioni comunali.

Le prescrizioni restano invariate. Le bancarelle potranno operare esclusivamente tra le 18 e la mezzanotte e solo negli spazi assegnati. Al termine dell’attività dovranno essere completamente smontate, con la rimozione di ogni materiale e il ripristino dello stato dei luoghi. Vietati tavoli per la somministrazione, attrezzature per la preparazione di cibi e veicoli, fatta eccezione per quelli a spinta manuale o elettrici di piccole dimensioni.

Regole che in passato non sempre sono state rispettate. In diverse occasioni alcune postazioni sono rimaste montate anche dopo l’orario consentito, con accampamenti improvvisati e gruppi elettrogeni lasciati in funzione durante la notte, alimentando le proteste di residenti e operatori turistici e richiedendo, in alcuni casi, l'intervento della polizia municipale.

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