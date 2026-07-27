Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la concessione delle borse di studio agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. L’ente ha previsto uno stanziamento di 1.500 euro per l’istituzione, in totale, di 6 borse di studio: 3 per i giovani che hanno frequentato la terza media e altrettante per i ragazzi dalla prima alla quarta superiore. Ai ragazzi delle Medie, nello specifico, andranno 200 euro al primo in graduatoria, 150 euro al secondo e e 100 euro al terzo. Per i giovani delle prime 4 classi delle Superiori, 400 euro al primo in graduatoria, 350 euro al secondo e 300 euro al terzo. La graduatoria seguirà il criterio del merito, condizioni economiche e nucleo familiare.

Potranno presentare la richiesta gli studenti residenti a Curcuris. Non ne potranno beneficiare, invece, gli assegnatari delle borse di studio concesse da altri enti pubblici, privati, i ripetenti e i maturandi.

Gli interessati potranno presentare la domanda, seguendo la modulistica predisposta dall’ente, entro il prossimo 31 agosto.

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