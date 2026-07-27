Curcuris, al via le richieste per le borse di studio agli studenti delle Secondarie di primo e secondo gradoLa graduatoria seguirà il criterio del merito, condizioni economiche e nucleo familiare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la concessione delle borse di studio agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. L’ente ha previsto uno stanziamento di 1.500 euro per l’istituzione, in totale, di 6 borse di studio: 3 per i giovani che hanno frequentato la terza media e altrettante per i ragazzi dalla prima alla quarta superiore. Ai ragazzi delle Medie, nello specifico, andranno 200 euro al primo in graduatoria, 150 euro al secondo e e 100 euro al terzo. Per i giovani delle prime 4 classi delle Superiori, 400 euro al primo in graduatoria, 350 euro al secondo e 300 euro al terzo. La graduatoria seguirà il criterio del merito, condizioni economiche e nucleo familiare.
Potranno presentare la richiesta gli studenti residenti a Curcuris. Non ne potranno beneficiare, invece, gli assegnatari delle borse di studio concesse da altri enti pubblici, privati, i ripetenti e i maturandi.
Gli interessati potranno presentare la domanda, seguendo la modulistica predisposta dall’ente, entro il prossimo 31 agosto.