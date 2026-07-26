Il rogo
26 luglio 2026 alle 17:28aggiornato il 26 luglio 2026 alle 17:30
Villaurbana, abitazione a fuoco: l’intervento dei vigili del fuocoIl rapido arrivo dei soccorsi ha evitato che le fiamme, divampate dal locale cucina, si propagassero ad altri ambienti
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Allarme questa mattina a Villaurbana per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.
Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area interessata.
Il rogo, divampato dal locale cucina, non si è fortunatamente propagato agli altri ambienti.
Non si registrano persone ferite.
Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse dopo circa un’ora.
(Unioneonline)
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