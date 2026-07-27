Appuntamento da non perdere, a Siamanna, sabato 1 agosto. Tornerà, infatti, la “Sagra dei Ravioli”, giunta alla 28esima edizione. Una serata in cui la gastronomia incontrerà cultura e musica, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, in un tradizionale evento estivo che richiama l’attenzione della comunità e di tutto il territorio. Il programma si svilupperà a partire dal tardo pomeriggio.

Alle 20, negli spazi del centro storico del paese, il via alla degustazione dei ravioli con sugo, uva da tavola, formaggi, pane acqua e vino. Per la degustazione è prevista una quota (15 euro gli adulti, 10 euro i piccoli dai 7 ai 12 anni). Durante la cena è prevista anche l’esibizione del tenore “Tuones” di Oliena. Alle 22, in piazza Minieri, canti e balli a cura del gruppo “Unu Sero Festende”.

Prevista anche la frittura di zippole a cura delle massarie della Parrocchia di Santa Lucia e l’esposizione e vendita di lavori del Centro di aggregazione sociale.

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