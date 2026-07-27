Buona la prima. Successo per "La Festa del Pescato", il primo evento promosso e organizzato dalla rinnovata Pro Loco di Cabras. Un gradimento che è andato ben oltre le aspettative dei soci: i coperti serviti sono stati 1.140.

«Per noi era un banco di prova importante, il nostro biglietto da visita per tutti i cabraresi e per quanti, attraverso la Festa del Pescato, hanno avuto modo di conoscerci - commenta il presidente Evaristo Sforza - Grazie a tutti gli associati e ai collaboratori che hanno lavorato, per giorni, senza tregua per garantire la buona riuscita della manifestazione. Grazie alle aziende sponsor che ci hanno sostenuto, mettendo a disposizione i loro prodotti. Un doveroso ringraziamento va al sindaco Andrea Abis per avere sostenuto la nostra iniziativa e agli uffici comunali, ma soprattutto, grazie alle oltre mille persone che hanno scelto di accordarci la loro fiducia. Speriamo di essere stati all'altezza delle aspettative e di poter dare continuità all'evento, nei prossimi anni».

La Festa del Pescato vuole essere solo il punto di partenza per una Pro Loco che aspira a diventare un riferimento sempre più importante nell'ambito della promozione del territorio.

«I prossimi appuntamenti che ci attendono sono Calici di Stelle, il 7 agosto, evento promosso dalle cantine sarde, di cui saremo partner operativi e che avrà come location il centro storico di Cabras - spiega il presidente - Il 22 agosto torneremo in piazza Stagno con Cabras in tavola - I sapori di Cabras ai piedi della laguna. Un evento enogastronomico in cui cercheremo di coinvolgere tutti i locali, allo scopo di promuovere le ricchezze enogastronomiche della nostra comunità».

L'evento non è andato bene invece per l'Avis. L'obiettivo che voleva raggiungere l'associazione, e cioè raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore, invece non è stato raggiunto. Ma l'Avis locale non demorde. I soci fanno sapere che ci saranno altre occasioni per ricevere un riscontro positivo da parte dei cittadini.

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