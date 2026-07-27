Un principio di intossicazione da fumo e qualche ferita al braccio. Se l’è cavata con più spavento che danni fisici, per fortuna, un ventiquattrenne che questo pomeriggio ha sfidato il fuoco per salvare la sua auto.

L’incendio è partito all’esterno dell’abitazione, in via del Corbezzolo, a Selargius. Ma le fiamme si sono rapidamente propagate fino all’interno del cortile.

Qui, sotto una tettoia aggredita dal rogo, era posteggiato il veicolo di famiglia. Il giovane è subito intervenuto per salvarlo, portandolo sulla strada.

Durante le operazioni ha respirato troppo fumo ed è stata necessaria l’assistenza di un equipaggio del 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Selargius.

(Unioneonline)

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