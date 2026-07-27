Tre mesi di silenzio su tre interrogazioni dedicate a temi sensibili per la città: sicurezza nelle scuole, urbanistica e patrimonio storico. Il consigliere comunale di Oristano Democratica e Possibile Francesco Federico richiama formalmente l’amministrazione, denunciando il mancato riscontro alle richieste di risposta scritta presentate tra la fine di aprile e la metà di maggio.

La nota è stata inviata al segretario generale del Comune, per conoscenza anche al prefetto, al sindaco e al presidente del Consiglio comunale. Le interrogazioni riguardano le condizioni igienico-sanitarie di alcune aule della scuola di via Solferino, il progetto di housing sociale in via Lepanto con la riqualificazione di piazza Martiri delle Foibe e lo stato della chiesa di Santa Maria Assunta di Massama.

«Ad oggi, nonostante il considerevole tempo trascorso dalla loro presentazione, nessuna delle suddette interrogazioni ha ricevuto riscontro», scrive Federico, ricordando che il ritardo contrasta con quanto previsto dall’articolo 43 del Testo unico degli enti locali.

Per il consigliere, «la persistente mancata risposta» compromette «l’effettivo esercizio delle prerogative attribuite al consigliere comunale, impedendo lo svolgimento della funzione di controllo politico-amministrativo». Da qui la richiesta al segretario generale di intervenire per garantire un tempestivo riscontro alle interrogazioni e il pieno rispetto delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali.

© Riproduzione riservata