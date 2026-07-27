Molti tesserati, ma anche molte criticità che impediscono alla Sardegna di brillare per indice di “sportività”, ovvero qualità della vita legata alla diffusione dello sport a livello provinciale.

È quanto segnala la 20esima edizione della graduatoria realizzata da PTS Sport e pubblicata dal Sole 24 Ore, basata appunto su un indice che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori articolati in quattro macrocategorie: Sport individuali, Sport di squadra, Strutture sportive, Sport e società.

La prima provincia sarda che si incontra nella classifica è quella di Cagliari, che ottiene 420,1 punti, piazzandosi al 22esimo posto nazionale, ma perdendo diverse posizioni (nell’ultima edizione era al decimo posto). Cagliari resta comunque la prima provincia meridionale e mantiene la leadership nazionale per quota di atlete e atleti tesserati.

Molto più indietro le altre province dell’Isola: Sassari è al 55esimo posto (216,3 punti), Nuoro all’84esimo (102 punti), Oristano 98esimo (103,4 punti), mentre il Sud Sardegna è relegato addirittura al 107esimo ed ultimo posto.

Al vertice della classifica, c’è invece Milano (1000 punti), incoronata per la prima volta come provincia più sportiva d’Italia. Sul podio salgono anche Trento, seconda, vincitrice di tre delle ultime quattro edizioni, e Bolzano, terza. Ai piedi del podio si collocano Bologna (4ª) e Firenze (5ª).

Gli indicatori di cui tiene conto la classifica analizzano risultati agonistici, diffusione della pratica sportiva, impiantistica, investimenti, organizzazione di eventi, presenza di società sportive e impatto economico dello sport.

«La graduatoria – viene spiegato – conferma anche quest’anno la persistenza di un significativo divario territoriale. Dopo Viterbo (92ª), gli ultimi posti sono occupati esclusivamente da province del Mezzogiorno, con il Sud Sardegna che chiude ancora una volta la classifica. Nessuna provincia di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia riesce inoltre a salire sul podio di alcuna delle quattro macrocategorie dell’Indice, a conferma delle difficoltà che caratterizzano una parte rilevante del sistema sportivo meridionale».

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