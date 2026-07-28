Il sindaco di Samugheo Massimiliano Urru è il nuovo presidente del Comitato di distretto di Oristano, mentre il primo cittadino di Cabras Andrea Abis è il vicepresidente. Lo hanno stabilito i sindaci del comitato di distretto di Oristano, che si sono riuniti oggi nella sala consiliare della Provincia per l’elezione. Presenti al voto gli amministratori dei comuni di Allai, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola, Samugheo, San Vero Milis, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Tramatza, Villaurbana e Zeddiani.

«Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia. La sanità non ha un colore politico: per questo lavorerò nell’interesse di tutti i comuni del distretto di Oristano» - ha affermato il presidente neoeletto Urru, che ha voluto rimarcare la necessità di rappresentare tutti i territori, compresi quelli periferici, per il miglioramento dei servizi sanitari.

«Questo è un momento storico di grande importanza – sono state le parole invece del vicepresidente Abis –. L’attuale direzione della Asl sta lavorando con un indirizzo che apprezzo molto: finora si è pensato di inseguire l’emergenza, mentre occorre programmare nel lungo periodo ed il mio lavoro sarà improntato all’analisi del livello di programmazione della materia sanitaria».

«Faccio gli auguri e i complimenti al presidente e al vicepresidente neoeletti per aver assunto un compito non facile. Completiamo così l’articolazione del comitato di distretto di Oristano, un interlocutore importante per la nostra azienda», ha chiosato la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina, che ha partecipato in qualità di garante all’assemblea ed ha annunciato di voler programmare nel prossimo mese di settembre una nuova conferenza socio-sanitaria per presentare diverse novità organizzative che l’azienda sanitaria sta adottando.

a manager ha anche rilanciato l’invito della Regione ai sindaci a rendere disponibili alloggi o foresterie come benefit per il contingente di medici provenienti dall’estero che saranno assunti a breve per rafforzare i servizi ospedalieri e territoriali.

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