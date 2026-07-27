Acqua a singhiozzo nelle borgate marine di Torre del Pozzo e S’Archittu. Dai rubinetti delle case ne sgorga pochissima nei quartieri a valle dei centri abitati, quasi nulla nelle parti a monte.

Situazione difficile proprio in coincidenza con il periodo di maggiore afflusso dei villeggianti e dei proprietari delle seconde case. Notevoli disagi per i privati quindi che vanno avanti da una decina di giorni, anche ieri sera l’acqua sgorgava dai rubinetti con una pressione troppo bassa, mentre nella parte alta dell’abitato neanche una goccia. Solo al mattino presto ne arriva un po’ di più, per poche ore, ma il tempo risulta insufficiente per colmare i depositi domestici d’acqua.

Da Abbanoa fanno sapere che «non c’è stato e non c’è alcun guasto o anomalia nella rete idrica, semplicemente si è verificato un picco di consumi eccezionali nell’ultimo periodo. I nostri tecnici sono già a lavoro per ripristinare i livelli, mandare più acqua in rete e soddisfare quindi le esigenze dei residenti e dei villeggianti. Da qui fino ad agosto l’erogazione della risorsa idrica sarà regolata per venire incontro alle esigenze degli utenti, proporzionalmente all'aumento delle presenze nelle borgate».

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