Voleva alleviare il dolore della moglie Stefania e ha deciso di accompagnare il momento più bello della sua vita con una musica dolce e delicata. Nei corridoi del reparto di Ostetricia dell'ospedale San Martino di Oristano, questa volta, c'erano un pianoforte, una sedia e un musicista che stava per diventare papà.

Questa è la storia di Andrea Scano, 34 anni, professore di musica di Santa Giusta, e di sua moglie Stefania Porcu, che stava vivendo il travaglio: tra dolori e ansia, lui ha posizionato il suo strumento fuori dalla stanza e ha iniziato a suonare, fino a quando è nata la loro bambina, cullata dalle note del pianoforte. Una scena insolita ripresa dal personale del reparto di Ginecologia che ha commosso tutti i presenti.

Stefania e Andrea prima del parto (Foto concessa)

«Siamo arrivati ​​in ospedale il 24 luglio, di mattina – racconta il neopapà Andrea – Ho iniziato a suonare quando è iniziato il travaglio. Tra una pausa e l'altra, sono rimasto al pianoforte per circa sette ore. Ho scelto il brano "River Flows in You" di Yiruma, che richiama i fiumi e l'acqua». Quando è arrivato il momento del parto, il musicista ha raggiunto la moglie e, dopo la nascita di Ginevra, è tornato a suonare, cullando la sua bambina con le note del suo pianoforte.

«Per me», racconta, «è stato un onore poter fare tutto questo». Per il reparto invece è stata una giornata indimenticabile. Non sono mancate le lacrime dei medici, delle infermiere, ma anche delle altre mamme ricoverate nel reparto. Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità della direzione sanitaria che, ricevuta la richiesta di Andrea Scano di fare questo regalo alla moglie, ha dato il suo consenso senza esitare.

«Una storia unica», fanno sapere dalla Asl di Oristano, «resa possibile non solo dalla magia delle mani del giovane papà, ma anche da un punto nascita accogliente come quello dell'ospedale San Martino di Oristano, dove medici, ostetriche, infermieri, operatrici socio-sanitarie e tutto il personale fanno il possibile per rendere l'arrivo di una nuova vita un momento davvero speciale».

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