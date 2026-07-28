Si è spenta ieri sera, circondata dall'affetto dei suoi cari. Oggi Cabras saluta Maria Filomena Sanna, nata il 20 luglio del 1920: la settimana scorsa aveva compiuto 106 anni. Per lei era stata organizzata una piccola festa in famiglia, con tanto di torta e foto ricordo. Aveva raggiunto l'importante traguardo diventando una delle donne più anziane della Sardegna.

Un record anche per Cabras e la provincia di Oristano. Maria Filomena Sanna negli ultimi giorni non era in perfetta forma, ma aveva spento lo stesso le sue candeline tenendo sempre tra le mani il suo rosario, il suo segno distintivo. Aveva anche scherzato con i suoi cari: «Finalmente sono diventata grande», le sue parole con la torta davanti.

La nonna del paese era conosciuta anche sui social, dove la sua amata nipote Daniea Durzu pubblicava da tempo video in cui Maria Filomena raccontava aneddoti della sua lunga vita, riscuotendo sempre grande successo. La centenaria era vedova da tempo. Aveva due figli, Antonio e Ileana Barraccu, tre nipoti e un pronipote.

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