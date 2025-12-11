Dalla lavorazione della ceramica alla produzione di salumi e formaggi, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle aziende del territorio. Solarussa e Samugheo hanno ospitato i laboratori dell’azione di progetto del Rural Award 2025: i protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Agrario Don Deodato Meloni di Oristano. Attraverso i laboratori, gli studenti hanno avuto così l’occasione di vivere una giornata di grande importanza, ricca di contenuti legati alla conoscenza del territorio.

A Solarussa si è svolto il “Laboratorio di Ceramica”, a cura dell’artista Pina Corriga. Il laboratorio è stato dedicato alla valorizzazione dell’artigianato artistico locale, con attività dimostrative e pratiche rivolte ai giovani studenti. A Samugheo, presso il salumificio di Mario Musu e nel caseificio di Gerolamo Sanna si è svolto il laboratorio “Dalla terra alla tavola – Formaggio e Salumi”: è stato dedicato all’apprendimento delle tecniche di produzione casearia e di trasformazione dei salumi, con attività dimostrative e degustazione guidata.

Ma c’è dell’altro. A Samugheo, si è celebrato un importante momento: la firma del protocollo tra Pietro Paolo Erbì, il presidente del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, e Bruno Sanna, preside dell’Istituto Agrario Don Deodato Meloni di Oristano. Grazie a questo accordo, le ragazze e i ragazzi avranno modo di avvicinarsi al Distretto tramite un approccio diretto ed esperienziale. Inoltre, durante i progetti Erasmus in programma, saranno proprio loro, i giovani, gli ambasciatori dei prodotti delle aziende del territorio.

«I ragazzi hanno partecipato appieno - commenta Pietro Paolo Erbì, presidente del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea - siamo soddisfatti dell’esito positivo di queste due giornate,le studentesse e gli studenti sono il nostro futuro, è con loro che possiamo guardare lontano». «Questa serie di progetti è di fondamentale importanza per il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea - spiega la coordinatrice del Distretto Eleonora Marongiu - perché permette di avvicinare i giovani dell’Istituto Tecnico Agrario al mondo rurale. Quest’anno possiamo ritenerci molto soddisfatti di tutte le attività messe in campo dal Distretto, che si concludono con la firma di un protocollo d’intesa tra l’Istituto Tecnico Agrario “Don Deodato Meloni” di Oristano e il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea».

«Grazie al distretto rurale del giudicato di Arborea abbiamo potuto vivere questa magnifica esperienza nella lavorazione della ceramica, formaggi e salumi», è il commento di Alessandro Verta, studente dell’Istituto Agrario Don Deodato Meloni. «La collaborazione con il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea favorisce l’avvicinamento dei ragazzi alle aziende del territorio, ci aiuta a mettere in pratica le loro conoscenze e fare sì che queste conoscenze diventino competenze spendibili nel mercato del lavoro», commenta Giuseppe Cottino, docente dell’Istituto Agrario Don Deodato Meloni.

