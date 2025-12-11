Anche ad Albagiara si respira l’atmosfera natalizia, con diverse attività programmate dedicate a tutte le età. A partire da sabato 13 dicembre, quando alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano, si terrà il “Concerto di Natale”. Nel corso della serata si esibiranno i cori “San Sebastiano” di Albagiara, “Musica Insieme Perosi” di Selargius, “Santa Greca” di Decimomannu, oltre alla partecipazione di Fabiano Simbula all’organetto. Per i più piccoli, invece, l’appuntamento è per giovedì 18 dicembre, alle 17, quando nella sala bambini della Biblioteca comunale di via Cavour, ci sarà l’animazione alla lettura “Otto, la pallina di Natale”. L’attività, che prevede la lettura animata e un laboratorio creativo, è riservata ai piccoli dai 3 ai 12 anni. Nella stessa giornata i bambini scriveranno la lettera per Babbo Natale.

