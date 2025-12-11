Ollastra accende le luci del Natale in compagnia di diversi artisti sardi. Sabato 13 dicembre, nella piazza del paese, Giuliano Marongiu, Maria Luisa Congiu e tante altre voci isolane, terranno compagnia al pubblico in attesa delle feste.

A partire dalle 17 i due artisti, sempre più amati e richiesti nelle piazze dell’Isola, animeranno il centro del paese con il varietà musicale “Augurios de coro” che vede sul palco anche le esibizioni di Carlo Crisponi, Fabrizio Sanna, Peppino Bande e Roberto Tangianu, Andrea Zara e Giambattista Longu.

Un mix tra canzoni, emozioni, intrattenimento, tradizioni e balli in piazza. Oltre al coinvolgimento attivo del pubblico. Sarà presente anche il coro dei bambini "Piccole Note di Tissi" diretto da Laura Santucciu. L’evento, organizzato dall’associazione Over 50 – Ollastra in collaborazione con il Comune, animerà la serata con i grandi successi degli artisti coinvolti. Il repertorio sarà legato ovviamente al Natale.

