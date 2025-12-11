Ollastra, si attende il Natale in compagnia di diversi artisti sardiSabato andrà in scena il varietà musicale “Augurios de coro"
Ollastra accende le luci del Natale in compagnia di diversi artisti sardi. Sabato 13 dicembre, nella piazza del paese, Giuliano Marongiu, Maria Luisa Congiu e tante altre voci isolane, terranno compagnia al pubblico in attesa delle feste.
A partire dalle 17 i due artisti, sempre più amati e richiesti nelle piazze dell’Isola, animeranno il centro del paese con il varietà musicale “Augurios de coro” che vede sul palco anche le esibizioni di Carlo Crisponi, Fabrizio Sanna, Peppino Bande e Roberto Tangianu, Andrea Zara e Giambattista Longu.
Un mix tra canzoni, emozioni, intrattenimento, tradizioni e balli in piazza. Oltre al coinvolgimento attivo del pubblico. Sarà presente anche il coro dei bambini "Piccole Note di Tissi" diretto da Laura Santucciu. L’evento, organizzato dall’associazione Over 50 – Ollastra in collaborazione con il Comune, animerà la serata con i grandi successi degli artisti coinvolti. Il repertorio sarà legato ovviamente al Natale.